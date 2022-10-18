Жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук является популярной актрисой, которая воспитывает двух детей с супругом и активно занимается своей карьерой. Она публикует новые кадры каждый день, рассказывая и о трудовых буднях.

«Украинцы, несмотря на войну, продолжают кайфовать от жизни. На картинге – не было свободных мест, по всему Киеву, все занимаются спортом. На катке – людей полно» - призналась Анна.

Она также напомнила, что и сама продолжает тренировки несмотря на все сложности, а ее дети – усердно учатся.

«У Никиты – осложнение после короны, говорят, полгода будет иммунитет сниженный. А я просто подвернула ногу, растянула связки, пять дней надо не перенапрягать».

Также на своей странице в Instagram артистка разместила интересный пост.

"Перестань жаловаться на жизнь! То, что ты называешь трудностями, - ответил Учитель, - на самом деле является частью твоей цели. Хватит с этим бороться. Только подумай об этом и прими во внимание, когда выбираешь путь. Представь, что ты стреляешь из лука. Мишень далеко, ты не видишь ее, поскольку на землю опустился густой утренний туман", - пишет Анна.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.