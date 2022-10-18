Як повідомляє Politeka.net, сьогодні українці зустріли ранок під звуки повітряної тривоги. Росія в середньому 5 годин поспіль бомбила ракетами і запускала дрони Україною. Після того, що сталося, важко доводиться багатьом, але у кожного з нас є ритуали, які допомагають зібратися. Дружина телеведучого Григорія Решетника, Христина Решетник на своїй сторінці в Instagram поділилася, що їй додає сил та мотивації жити.

Зокрема дружина Григорія Решетника опублікувала відео, на якому наливає собі склянку чистої води та п'є її. При цьому на ній спортивний топ чорно-білого кольору та лосини, схоже на воду вона п'є до занять спортом.

"Зізнаюся, я зараз як робот і я втомилася від усього, що довкола. Але "у свідомість" мене наводять щоденні ритуали. Одна з таких - склянка теплої води відразу після пробудження", - зізналася Христина Решетник і поцікавилася, які ритуали мають її підписники.

У коментарях їй поспішили відповісти і також відзначали, як добре виглядає Христина Решетник: "Яка ж гарна натуральна краса", "Діти, з ними неможливо не жити", "Яка ж крута", "Мені мій син (хто), і робота ( що)".

Нагадаємо, дружина Решетника здивувала, як українці втерли носа росіянам після масованих ракетних ударів.

Також Politeka писала, що дружина Решетника показала, як їхнє сімейство проводить вечори без світла.

Як Politeka повідомляла, Решетник звернувся до українців із коротким посланням, фото.