Как сообщает Politeka.net, сегодня украинцы встретили утро под звуки воздушной тревоги. Россия в среднем 5 часов подряд бомбила ракетами и запускала дроны по Украине. После случившегося трудно приходится многим, но у каждого из нас есть ритуалы, которые помогают собраться. Жена телеведущего Григория Решетника, Кристина Решетник на своей странице в Instagram поделилась, что ей добавляет сил и мотивации жить.

В частности, жена Григория Решетника опубликовала видео, на котором наливает себе стакан чистой воды и пьет ее. При этом на ней спортивный топ черно-белого цвета и лосины, похоже воду она пьет до занятий спортом.

"Признаюсь, я сейчас как робот и я устала от всего, что вокруг. Но "в сознание" меня приводят ежедневные ритуалы. Один из таких – стакан теплой воды сразу после пробуждения", - призналась Кристина Решетник и полюбопытствовала, какие ритуалы есть у ее подписчиков.

В комментариях ей поспешили ответить и также отмечали, как хорошо выглядит Кристина Решетник: "Какая же красивая натуральная красота", "Дети, с ними невозможно не жить", "Какая же крутая", "Мне мой сын (кто), и работа (что)".

Напомним, жена Решетника удивила, как украинцы утерли нос россиянам после массированных ракетных ударов.

Также Politeka писала, что жена Решетника показала, как их семейство проводит вечера без света.

Как Politeka сообщала, Решетник обратился к украинцам с коротким посланием, фото.