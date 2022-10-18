Український музикант, лідер гурту "Антитіла" та парамедик Тарас Тополя, який з початку війни служить у Збройних силах України, висміяв російських "мобіків", які поскаржилися на жилети для страйкболу замість бронежилетів. Особливо артиста розсмішив товариш засмученого росіянина, який заявив, нібито "хто знає, може, в Україні стріляють страйкбольними кулями".

Фронтмен колективу оцінив припущення та помітив, що тупість – це генетичний вирок росіян. Відповідне повідомлення з'явилося на його сторінці в Instagram.

"На свіжому відео мобілізований біоорганізм скаржиться, що їм видали страйкбольні бронежилети. А інший ірже і відповідає: "Хто знає, може там в Україні страйкбольними стріляють". Не все так однозначно", - почав артист.

Припущення мобілізованого окупанта так розсмішило Тараса Тополя, котрий 6 місяців провів у гарячих точках на Харківщині, що він не дотримав сарказму. "Десь у пеклі вже не ірже Кобзон і ще 70 000 хороших окупантів-страйкболістів. А я регочу. І HIMARS усміхається", - написав автор.

Зазначимо, раніше до мережі потрапило відео, де мобілізованим у Тверській області замість бронежилетів видали жилети для страйкболу. Також окупантів, які готуються до відправки на передову, забезпечили "касками китайського зразка".

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