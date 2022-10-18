Украинский музыкант, лидер группы "Антитела" и парамедик Тарас Тополя, который с начала войны служит в Вооруженных силах Украины, высмеял российских "мобиков", которые пожаловались на жилеты для страйкбола вместо бронежилетов. Особенно артиста рассмешил товарищ расстроенного россиянина, который заявил, якобы "кто знает, может, в Украине стреляют страйкбольными пулями".

Фронтмен коллектива оценил предположение и заметил, что тупость – это генетический приговор россиян. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram.

"На свежем видео мобилизованный биоорганизм жалуется, что им выдали страйкбольные бронежилеты. А другой ржет и отвечает: "Кто знает, может, там в Украине страйкбольными стреляют". Не все так однозначно", – начал артист.

Предположение мобилизованного оккупанта так рассмешило Тараса Тополю, который 6 месяцев провел в горячих точках на Харьковщине, что он не сдержал сарказма. "Где-то в аду уже не ржет Кобзон и еще 70 000 хороших оккупантов-страйкболистов. А я хохочу. И HIMARS улыбается", – написал автор.

Отметим, ранее в сеть попало видео, где мобилизованным в Тверской области вместо бронежилетов выдали жилеты для страйкбола. Также оккупантов, готовящихся к отправке на передовую, обеспечили "касками китайского образца".

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