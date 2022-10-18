Украинский музыкант, лидер группы "Антитела" и парамедик Тарас Тополя, который с начала войны служит в Вооруженных силах Украины, высмеял российских "мобиков", которые пожаловались на жилеты для страйкбола вместо бронежилетов. Особенно артиста рассмешил товарищ расстроенного россиянина, который заявил, якобы "кто знает, может, в Украине стреляют страйкбольными пулями".
Фронтмен коллектива оценил предположение и заметил, что тупость – это генетический приговор россиян. Соответствующее сообщение появилось на его странице в Instagram.
"На свежем видео мобилизованный биоорганизм жалуется, что им выдали страйкбольные бронежилеты. А другой ржет и отвечает: "Кто знает, может, там в Украине страйкбольными стреляют". Не все так однозначно", – начал артист.
Предположение мобилизованного оккупанта так рассмешило Тараса Тополю, который 6 месяцев провел в горячих точках на Харьковщине, что он не сдержал сарказма. "Где-то в аду уже не ржет Кобзон и еще 70 000 хороших оккупантов-страйкболистов. А я хохочу. И HIMARS улыбается", – написал автор.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Мы вынуждены о ней говорить": дроны-камикадзе создали еще одну серьезную проблему для Украины
Готовится украинский ответ на иранские "мопеды", завесу тайны приоткрыли: "Хорошо бы назвать "Конотоп"
"Это страшно": дом ведущего 1+1 оказался в зоне атаки дронов, спасатели разбирают завалы
Ольга Сумская с Борисюком поделилась радостной новостью и показала первые кадры: "Мы все же рискнем!"
Отметим, ранее в сеть попало видео, где мобилизованным в Тверской области вместо бронежилетов выдали жилеты для страйкбола. Также оккупантов, готовящихся к отправке на передовую, обеспечили "касками китайского образца".
Напомним, "Продолжаем жить": Квиткова из "Холостяка" показала, как наряжается после тревоги, видео.
Как сообщала Politeka, "Закройте над нами небо": Могилевская в отчаянии обратилась к миру, фото.
Также Politeka писала, что "Пока есть время…": Гвоздева из "Танців з зірками" растрогала кадрами с маленьким сыном.