Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівним відео, на якому показала чоловіка та маленького сина.

Як видно, в якому ролику Ілона та її чоловік Іван бавляться з маленьким сином Домініком під веселу музику. Батьки в домашніх образах просто по черзі цілують малюка в щічки, а той мило хихикає у відповідь.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Поки є час – кохайте, бережіть, цілуйте та живіть!". Шанувальники відразу взялася коментувати нове відео танцівниці: "Клас", "Сумно так", "Люблю. Ви неймовірні", "Це так круто і правильно", "Так, любити треба всіх і сьогодні", "Боже, які ви класні. У мене мурашки по шкірі пройшли, коли дивилася відео. Дуже мило і зворушливо.

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