Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала на фото свій відчай та звернулася до світу.

На новій фотографії Наталю зображено під час своєї вистави, на кадрі вона засмучена та сумна. На ній темне вбрання, волосся розпущене і спадає на плечі, а на обличчі легкий макіяж і розпач.

У підписі до публікації Могилевська написала: "Це просто ЖАХ! Закрийте над нами небо!" Під час пошуково-рятувальних робіт біля житлового будинку в центрі, куди потрапив російський дрон, витягли тіла трьох загиблих мирних жителів. Серед них – молода пара, чоловік та дружина, які чекали на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності", – Віталій Кличко".

Користувачі відразу почали коментувати публікацію зірки: "Серце розривається!", "Вічна пам'ять загиблим", "Врятуй Господи Україну!", "Боже, яка біда. Чому така несправедливість", "Кінчені сволоти!", "Як шкода до болю, до плачу, серце розривається. І це все не вкладається в голові", "Просто біль", "На жаль, ніхто нам його не закриє", "Страшне горе!", "Європі вигідніше продавати зброю, ніж просто закрити нам небо".

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