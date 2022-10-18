Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка рік тому народила сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася новим відео зі своєї вбиральні, де показала, як створює черговий стильний образ.

Як виявилось, Даша знімала нове відео цієї своєї рубрики після закінчення повітряної тривоги у Києві. За словами дівчини, щоб не відбувалося, треба продовжувати жити, тому вона вирішила й надалі показувати фоловерам, як вбирається у своїй вбиральні.

Так, цього разу блогерка приміряла чорну сукню незвичайного крою з відкритою спиною і розповіла, що вона від українського бренду. Однак, для виходу з дому обрала практичніший образ – джинси, світлу футболку та стильний сірий піджак зі знімною баскою. А доповнила образ білими кедами та модними сонцезахисними окулярами.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Збираємось і продовжуємо жити".

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