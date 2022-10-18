Як повідомляє Politeka.net, знаменита телеведуча Марічка Падалко довгий час взагалі не хотіла дітей, а в результаті стала багатодітною матусею. Разом із доньками їй зараз доводиться ховатися у критті під час повітряних тривог. На своїй сторінці в Instagram вона показала, як ховалася з дітьми від ворожих дронів та ракет.

Так, під час чергового обстрілу Києва з боку росії ведуча ТСН та марафону "Єдині новини" Марічка Падалко ховалась із дітьми у бомбосховищі. 17 жовтня окупанти випустили українською столицею дрони, які цілилися в житлові масиви, тому виходити з укриттів було небезпечно для життя.

Ведуча Марічка Падалко дотримується заходів безпеки. Тому коли вчора ввечері лунав сигнал повітряної тривоги, знаменитість разом із дітьми спустилася до бомбосховища. Падалко показала, як вони всі разом перебували в укритті.

"Падіння двох ранкових дронів бачили з вікна… Тому ввечері тривоги лише так", - зазначила знаменитість.

На фото мама разом із своїми дітьми спустилися до підвалу. Усередині стояли стільці і навіть було проведено інтернет - модем стояв на тумбі у кутку. Перш ніж спуститися в укриття вони одягнулися тепліше.

Нагадаємо, Марічка Падалко розкрила, як наші воїни відбивають нескінченні атаки окупантів.

Також Politeka писала, що Марічка Падалко висловилася про останні удари окупантів та їхні проблеми на кордонах.

Як Politeka повідомляла, зірка "1+1" Падалко показала рідкісні фото з донькою-підлітком.



