Как сообщает Politeka.net, знаменитая телеведуща Маричка Падалко долгое время вообще не хотела детей, а в результате стала многодетной мамочкой. Вместе с дочками ей сейчас приходится прятаться в убежище во время воздушных тревог. На своей странице в Instagram она показала, как пряталась с детьми от вражеских дронов и ракет.
Так, во время очередного обстрела Киева со стороны россии ведущая ТСН и марафона "Єдині новини" Маричка Падалко пряталась с детьми в бомбоубежище. 17 октября оккупанты выпустили по украинской столице дроны, которые целились в жилые массивы, поэтому выходить из укрытий было опасно для жизни.
Ведущая Маричка Падалко соблюдает меры безопасности. Поэтому когда вчера вечером раздавался сигнал воздушной тревоги, знаменитость вместе с детьми спустилась в бомбоубежище. Падалко показала, как они все вместе находились в укрытии.
"Падение двух утренних дронов видели из окна… Поэтому вечером тревоги только так", — отметила знаменитость.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
"Началась вторая сложная фаза": украинцев предупредили о возможной мобилизации
Военный самолет упал на многоэтажку в россии: первые подробности
Осадча после российских обстрелов поделилась радостью о семье с десятью детьми: "Всего за месяц удалось..."
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
На фото мама вместе со своими детьми спустились в подвал. Внутри стояли стулья и даже был проведен интернет - модем стоял на тумбе в углу. Прежде чем спуститься в укрытие они оделись потеплее.
Напомним, Маричка Падалко раскрыла, как наши воины отражают бесконечные атаки оккупантов.
Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах.
Как Politeka сообщала, звезда "1+1" Падалко показала редкие фото с дочерью-подростком.