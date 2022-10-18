Как сообщает Politeka.net, знаменитая телеведуща Маричка Падалко долгое время вообще не хотела детей, а в результате стала многодетной мамочкой. Вместе с дочками ей сейчас приходится прятаться в убежище во время воздушных тревог. На своей странице в Instagram она показала, как пряталась с детьми от вражеских дронов и ракет.

Так, во время очередного обстрела Киева со стороны россии ведущая ТСН и марафона "Єдині новини" Маричка Падалко пряталась с детьми в бомбоубежище. 17 октября оккупанты выпустили по украинской столице дроны, которые целились в жилые массивы, поэтому выходить из укрытий было опасно для жизни.

Ведущая Маричка Падалко соблюдает меры безопасности. Поэтому когда вчера вечером раздавался сигнал воздушной тревоги, знаменитость вместе с детьми спустилась в бомбоубежище. Падалко показала, как они все вместе находились в укрытии.

"Падение двух утренних дронов видели из окна… Поэтому вечером тревоги только так", — отметила знаменитость.

На фото мама вместе со своими детьми спустились в подвал. Внутри стояли стулья и даже был проведен интернет - модем стоял на тумбе в углу. Прежде чем спуститься в укрытие они оделись потеплее.

Напомним, Маричка Падалко раскрыла, как наши воины отражают бесконечные атаки оккупантов.

Также Politeka писала, что Маричка Падалко высказалась о последних ударах оккупантов и их проблемах на границах.

Как Politeka сообщала, звезда "1+1" Падалко показала редкие фото с дочерью-подростком.



