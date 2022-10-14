Відома телеведуча Марічка Падалко розповіла в Інстаграм, як наші воїни відбивають нескінченні атаки окупантів на Бахмут. Тим часом Росія випустила ракети по західних областях України. На Тернопільщині відпрацювала ППО, поки люди підтримували один одного в укритті співом.

Шість ракет росіяни випустили на територію Львівщини. Є два влучення у Золочівському районі, без жертв. Також ведуча нагадала, що Миколаїв знову зазнав обстрілів. Рятувальники дивом урятували 11-річного хлопчика, який провів шість годин під завалами. Пізніше стало відомо, що хлопчик помер у лікарні. І це не єдиний загиблий.

Також у мережі з'явилася інформація: у Херсоні вбили колишнього головного диригента Херсонського театру Юрія Керпатенка через відмову співпрацювати з окупантами. Примітно, що кілька його колег співали нещодавно в Москві на святі «анексії».

«20 військових повернулися додому через черговий обмін. ООН підтримала територіальну цілісність України – 143 країни засудили спробу анексії українських територій. У випадку із Кримом таких країн було 100. Також парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію терористичним режимом» - зауважила ведуча.

Вона додала, також учора в Курській області втомилася підстанція, були і прильоти в Білгороді, коли випущені звідти ракети не долітають до Харкова.

«Сволота втратила наше щасливе життя....горіти їм у пеклі😡; Змилуйся Господи над Україною!; Ненавиджу рашу; Боже ..горе…біда..; Не можливо .. слів немає, я сьогодні дивилася і плакала, як дістали цього хлопчика ... не вижив .. 😥; Це просто жах 😭 бідна дитина. Як батькам це пережити...» - пишуть у мережі.

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