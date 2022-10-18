Як повідомляє Politeka.net , після повернення додому Настя Каменських вирішила активно розповідати про те, що відбувається зараз у країні. Також вона почала активно піаритися на військовій темі і знімає відео, дотримуючись трендів, проте артистку за це дедалі частіше критикують.

«Знову вся Україна здригається від ворожих атак. У центрі Києва є потрапляння до житлового будинку, де (за попередніми даними) вже 4 загиблих, серед яких молоде подружжя, яке чекало на дитину, всі ці мрії було знищено дроном-камікадзе.

Ворог усіма силами намагається залякати та знищити Україну та українців, але виходить лише навпаки: українці об'єднуються та роблять усе можливе, щоб наблизити перемогу.

Я знаю, що злодії та вбивці обов'язково поплатяться за все і раптом там не залишиться нічого, крім страху та ненависті. А ми з вами відбудуємо країну та життя у мирній та щасливій Україні» - висловилася Каменських.

У мережі поділилися своєю думкою:

«Це такий жах 😢 серце болить неймовірно; Так, відбудуємо, але життя загиблих ніхто не поверне 😢; Серце кров'ю обливається бачити такі речі 😢; Віримо та молимося у перемогу України 🇺🇦; Відбудувати це – не повернути загиблих та ненароджених дітей».

Нагадаємо, Каменських помітила пророчі слова в українському гімні.

Також Politeka писала, що Каменських показала незламних українців, відео зачіпають за душу.

Як Politeka повідомляла, Каменських жорстко поставила на місце критиків із рф, Полякова та Потап підтримали.