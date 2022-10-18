Как сообщает Politeka.net, после возвращения домой Настя Каменских решила активно рассказывать о том, что происходит сейчас в стране. Также она начала активно пиариться на военной теме и снимает видео, следуя трендам, однако артистку за это все чаще критикуют.

«Снова вся Украина вздрагивает от вражеских атак. В центре Киева есть попадание в жилой дом, где (по предварительным данным) уже 4 погибших, среди которых молодые супруги, ожидавшие ребенка все эти мечты были уничтожены дроном-камикадзе.

Враг всеми силами пытается запугать и уничтожить Украину и украинцев, но выходит только наоборот: украинцы объединяются и делают все возможное, чтобы приблизить победу.

Я знаю, что воры и убийцы обязательно поплатятся за все и в один момент там не останется ничего, кроме страха и ненависти. А мы с вами отстроим страну и жизнь в мирной и счастливой Украине» - высказалась Каменских.

В сети поделились своим мнением:

«Это такой ужас 😢 сердце болит невероятно; Да, отстроим, но жизнь погибших никто не вернет 😢; Сердце кровью обливается видеть такие вещи😢; Верим и молимся в победу Украины 🇺🇦; Отстроить это – не вернуть погибших и нерожденных детей».

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.