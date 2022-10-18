Популярний грузинський продюсер та шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав знімок із басейну, і несподівано підписав його українською та рідною грузинською мовою.

На новій фотографії вологий Іраклі знято під час плавання в басейні, він приплив до бортика і виринув, схопившись за нього. На одній його руці видно годинник, на іншій браслет, а на голові – окуляри для плавання.

У підписі до публікації Макацарія поділився своїми враженнями від заняття з плавання: "Годинне плавання спалює стільки ж калорій, скільки біг підтюпцем, а ваші кістки та суглоби відчувають набагато менше навантаження. Опрацьовує все тіло, прискорює пульс, не навантажуючи тіло. "Інвестиції в здоров'я" - слоган басейну, який точно передає основну мету спортивного комплексу".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію шоумена: "Зміна мови тексту українською – клас. Повага вам. Це цікаве, вдале рішення. Я не проти російської мови. Але з-під вашого пера, як для грузина, і знаючи, як сильно постраждала Грузія, вибір використання українців – це дуже круто. Респект", "Іраклі, ти як завжди надихаєш", "Привіт з України. Дякую тобі за все, за підтримку для нашої країни", "Супер, фото вогонь".

Нагадаємо, "Продовжуємо жити": Квіткова з "Холостяка" показала, як вбирається після тривоги, відео.

Як повідомляла Politeka, "Закрийте над нами небо": Могилевська у відчаї звернулася до світу, фото.

Також Politeka писала, що "Поки є час…": Гвоздьова з "Танців з зірками" зворушила кадрами з маленьким сином.