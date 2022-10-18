Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал снимок из бассейна, и неожиданно подписал его на украинском и родном грузинском языке.

На новой фотографии влажный Иракли запечатлен во время плавания в бассейне, он приплыл к бортику и вынырнул, ухватившись за него. На одной его руке видно часы, на другой браслет, а на голове очки для плавания.

В подписи к публикации Макацария поделился своими впечатлениями от занятия по плаванию: "Часовое плавание сжигает столько же калорий, сколько бег трусцой, а ваши кости и суставы испытывают гораздо меньшую нагрузку. Разрабатывает все тело, ускоряет пульс, не нагружая тело. "Инвестиции в здоровье" – слоган бассейна, который точно передает основную цель спортивного комплекса".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена: "Изменение языка текста на украинский – класс. Уважение вам. Это интересное, удачное решение. Я не против русского языка. Но из-под вашего пера, как для грузина, и зная, как сильно пострадала Грузия, выбор использования украинского – это очень круто. Респект", "Иракли, ты как всегда вдохновляешь", "Привет из Украины. Спасибо тебе за все, за поддержку для нашей страны", "Супер, фото огонь".

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