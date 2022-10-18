Оскільки зимувати Леся Нікітюк сподівається у будинку батьків у Хмельницькому, у дворі вже багато заготовили.

Як повідомляє Politeka.net, напередодні морозів така ситуація змусила людей шукати способи, як пережити непросту зиму та запасатися всім необхідним. Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, що набула на випадок відсутності комунікацій. Свої покупки вона показала на своїй сторінці в Instagram.

Оскільки зимувати Леся Нікітюк сподівається у будинку батьків у Хмельницькому, у дворі вже можна помітити дрова, щоб зігрітися. Телеведуча показала, що у будинку є камін, який може бути альтернативним джерелом тепла.

На випадок відключення газу Леся Нікітюк запаслася газовим балоном та настільною газовою плиткою. Для комфорту під час сну артистка також придбала теплу ковдру.

Єдине, що ще не придбала Леся – генератор, який здатний забезпечити будинок електрикою, та зарядну станцію. Але все ще попереду, просто телеведуча підбирає собі слушний варіант.

Варто зазначити, що вже давно не секрет для мешканців України, що опалювальний сезон узимку 2022–2023 років буде важким. Після останніх масових обстрілів міст України прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців запастись на зиму всім необхідним.

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

Також Politeka писала, що Нікітюк у топіку показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.

Як Politeka повідомляла, Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.