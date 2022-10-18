Поскольку зимовать Леся Никитюк надеется в доме рожителей в Хмельницком, во дворе уже много заготовили.

Как сообщает Politeka.net, в преддверии морозов такая ситуация заставила людей искать способы, как пережить непростую зиму и запасаться всем необходимым. Украинская телеведущая Леся Никитюк показала, что приобрела на случай отсутствия коммуникаций. Свои покупки она показала на своей странице в Instagram.

Поскольку зимовать Леся Никитюк надеется в доме рожителей в Хмельницком, во дворе уже можно заметить дрова, чтобы согреться. Телеведущая показала, что в доме есть камин, который может быть альтернативным источником тепла.

На случай отключения газа Леся Никитюк запаслась газовым баллоном и настольной газовой плиткой. Для комфорта во время сна артистка также приобрела теплое одеяло.

Единственное, что еще не приобрела Леся - генератор, который способен обеспечить дом электричеством, и зарядную станцию. Но все еще впереди, просто телеведущая подбирает себе подходящий вариант.

Стоит отметить, что уже давно не секрет, для жителей Украины, что отопительный сезон зимой 2022–2023 года будет трудным. После последних массовых обстрелов городов Украины премьер министр Денис Шмыгаль призвал украинцев запастить на зиму всем необходимым.

Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.

Как Politeka сообщала, Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.