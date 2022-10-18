Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва любить активний відпочинок на природі. Коли вона має вільну хвилинку, артистка вирушає на рибалку. А восени у сезон грибів іде до лісу їх збирати. Кілька годин тому артистка в Instagram порадувала шанувальників знімками із прогулянки на природі.

Збирати гриби вона вирушила разом зі своїми домашніми вихованцями. Співачка має Чича і Луну — двох собак породи сиба-іну, яку Даша Астаф'єва називає "шиба".

За словами актриси, Чича — пес спокійний, охайний та інтелігентний. Любить тишу та спокій. Луну Астаф'єва називає справжнім демоном, незважаючи на білу вовну та ангельський вигляд.

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Саме Луна вирішила принести своїй господині трюфель, але натомість вирила маслюки.

"Невтомна. Докопалася, не трюфель звичайно, але ми не баловані", - підписала милі фото Даша Астаф'єва.

На кадрах знаменитість показала наскільки брудним став її песик після того, як намагався знайти найдорожчий у світі гриб. Біла мордочка була забруднена землею. Також співачка показала маслюки, які знайшла її улюблениця. Наприкінці пригод у лісі Даша Астаф'єва не втрималась і зробила їхній спільний знімок.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.