Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва любить активний відпочинок на природі. Коли вона має вільну хвилинку, артистка вирушає на рибалку. А восени у сезон грибів іде до лісу їх збирати. Кілька годин тому артистка в Instagram порадувала шанувальників знімками із прогулянки на природі.
Збирати гриби вона вирушила разом зі своїми домашніми вихованцями. Співачка має Чича і Луну — двох собак породи сиба-іну, яку Даша Астаф'єва називає "шиба".
За словами актриси, Чича — пес спокійний, охайний та інтелігентний. Любить тишу та спокій. Луну Астаф'єва називає справжнім демоном, незважаючи на білу вовну та ангельський вигляд.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
"Почалася друга складна фаза": українців попередили про можливу мобілізацію
Ольга Сумська з Борисюком поділилася радісною новиною та показала перші кадри: "Ми все ж ризикнем!"
"Катя загинула": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка повідомив про трагедію з молодою музиканткою
Саме Луна вирішила принести своїй господині трюфель, але натомість вирила маслюки.
"Невтомна. Докопалася, не трюфель звичайно, але ми не баловані", - підписала милі фото Даша Астаф'єва.
На кадрах знаменитість показала наскільки брудним став її песик після того, як намагався знайти найдорожчий у світі гриб. Біла мордочка була забруднена землею. Також співачка показала маслюки, які знайшла її улюблениця. Наприкінці пригод у лісі Даша Астаф'єва не втрималась і зробила їхній спільний знімок.
Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.
Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.