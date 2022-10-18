Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка та актриса Даша Астаф'єва любить активний відпочинок на природі. Коли вона має вільну хвилинку, артистка вирушає на рибалку. А восени у сезон грибів іде до лісу їх збирати. Кілька годин тому артистка в Instagram порадувала шанувальників знімками із прогулянки на природі.

Збирати гриби вона вирушила разом зі своїми домашніми вихованцями. Співачка має Чича і Луну — двох собак породи сиба-іну, яку Даша Астаф'єва називає "шиба".

За словами актриси, Чича — пес спокійний, охайний та інтелігентний. Любить тишу та спокій. Луну Астаф'єва називає справжнім демоном, незважаючи на білу вовну та ангельський вигляд.

Саме Луна вирішила принести своїй господині трюфель, але натомість вирила маслюки.

"Невтомна. Докопалася, не трюфель звичайно, але ми не баловані", - підписала милі фото Даша Астаф'єва.

На кадрах знаменитість показала наскільки брудним став її песик після того, як намагався знайти найдорожчий у світі гриб. Біла мордочка була забруднена землею. Також співачка показала маслюки, які знайшла її улюблениця. Наприкінці пригод у лісі Даша Астаф'єва не втрималась і зробила їхній спільний знімок.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.