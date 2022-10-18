Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Даша Астафьева любит активный отдых на природе. Когда у нее есть свободная минутка, артистка отправляется на рыбалку. А осенью в сезон грибов идет в лес их собирать. Несколько часов назад артистка в Instagram порадовала поклонников снимками из прогулки на природе.

Собирать грибы она отправилась вместе со своими домашними питомцами. У певицы есть Чича и Луна — две собаки породы сиба-ину, которую Даша Астафьева называет "шиба".

По словам актрисы, Чича — пес спокойный, чистоплотный и интеллигентный. Любит тишину и покой. Луну Астафьева называет настоящим демоном, несмотря на белую шерсть и ангельский вид.

Именно Луна решила принести своей хозяйке трюфель, но вместо этого вырыла маслюки.

"Неустанная. Докопалась, не трюфель конечно, но мы не балованные", - подписала милые фото Даша Астафьева.

На кадрах знаменитость показала насколько грязной стала ее собачка после того, как пыталась найти самый дорогой в мире гриб. Белая мордочка была перепачкана землей. Также певица показала маслюки, которые нашла ее любимица. В конце приключений в лесу Даша Астафьева не удержалась и сделала их общий снимок.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.