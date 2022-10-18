Як повідомляє Politeka.net , після повернення додому Настя Каменських активно піариться на темі війни та всіляко доводить свій патріотизм. А ось її дружина Потапа критикують щодня, адже він довгий час не був дома і не розкривав, чим займався закордоном.
«Мій основний обліковий запис був видалений через висвітлення подій, що відбуваються в нашій країні. Не зупиняємось і продовжуємо розповідати всьому світу про жахіття, яке робить країна-терорист на нашій землі. Ми обов'язково переможемо 🇺🇦» – висловився Потап.
У мережі відреагували на звернення:
«Будемо на зв'язку ❤️; Зустрічаємось з Потапом тут 🇺🇦; Прорвемося 🔥🇺🇦; Героям слава; Інстаграм, на жаль, боїться правди, але ми не мовчатимемо!🇺🇦; Слава Україні 😍; Слава Україні 😍; Все буде Україна 💛».
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«Знову вся Україна здригається від ворожих атак. У центрі Києва є потрапляння до житлового будинку, де (за попередніми даними) вже 4 загиблих, серед яких молоде подружжя, яке чекало на дитину, всі ці мрії було знищено дроном-камікадзе.
Ворог усіма силами намагається залякати та знищити Україну та українців, але виходить лише навпаки: українці об'єднуються та роблять усе можливе, щоб наблизити перемогу» - висловилася раніше Каменських.
Нагадаємо, Каменських помітила пророчі слова в українському гімні.
Також Politeka писала, що Каменських показала незламних українців, відео зачіпають за душу.
Як Politeka повідомляла, Каменських жорстко поставила на місце критиків із рф, Полякова та Потап підтримали.