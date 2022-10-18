Популярный украинский исполнитель Потап признался, из-за чего долгое время не выходил на связь.

Как сообщает Politeka.net, после возвращения домой Настя Каменских активно пиарится на теме войны и всячески доказывает свой патриотизм. А вот ее супруга Потапа критикуют каждый день, ведь он долгое время не был дома и не раскрывал, чем занимался заграницей.

«Мой основной аккаунт был удален из-за освещения происходящих в нашей стране событий. Не останавливаемся и продолжаем рассказывать всему миру об ужасах, которые совершает страна-террорист на нашей земле. Мы обязательно победим 🇺🇦» - высказался Потап.

В сети отреагировали на обращение:

«Будем на связи ❤️; Встречаемся с Потапом здесь 🇺🇦; Прорвемся 🔥🇺🇦; Героям слава; Инстаграм, к сожалению, боится правды, но мы не будем молчать!🇺🇦; Слава Украине 😍; Слава Украине 😍; Все будет Украина 💛».

«Снова вся Украина вздрагивает от вражеских атак. В центре Киева есть попадание в жилой дом, где (по предварительным данным) уже 4 погибших, среди которых молодые супруги, ожидавшие ребенка все эти мечты были уничтожены дроном-камикадзе.

Враг всеми силами пытается запугать и уничтожить Украину и украинцев, но выходит только наоборот: украинцы объединяются и делают все возможное, чтобы приблизить победу» - высказалась ранее Каменских.

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.