Дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук вирішила детальніше обговорити останні випробування для кожного українця. За словами артистки, зараз є чому повчитися та що прийняти кожному.

«Якби жінки не забували біль під час пологів, вони нізащо не наважувалися б на народження другої дитини. І вже 237 день ми відчуваємо біль, як моральний, так і фізичний. І весь цей час наша психіка перебуває у ненормальних умовах, витримуючи величезну напругу. У таких умовах ми всі, з різними нюансами та особливостями, проходимо певні типові етапи на шляху адаптації» - поділилася Ганна.

Вона помітила, що зараз важливо розуміти, що з вами відбувається зараз, чого чекати далі, і головне – як справлятися з цим. Першою хвилею йде страх, тривога, розгубленість, паніка, істерика, ступор, напружене очікування катастрофи, що сталася.

Але найскладніший етап настає після хвилі злості – хвиля розчарування, зневіри та опускання рук.

«Під час війни ми боїмося реальної загрози. Під час панічних атак ми боїмося відчуття страху без об'єктивних причин. Боятися зараз – нормально.

Страх мобілізує тіло та психіку, щоб ми могли максимально швидко діяти та рятуватися, включаючи режим "бий-біжи-замри". Але страх, що зашкалює, заважає нам критично мислити і адекватно діяти, наражає нас на небезпеку замість того, щоб рятувати» - висловилася Саліванчук.

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