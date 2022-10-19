Жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук решила подробнее обсудить последние сложные испытания для каждого украинца. По словам артистки, сейчас есть чему поучиться и что принять каждому.

«Если бы женщины не забывали боль во время родов, они ни за что не решались бы на рождение второго ребенка. И уже 237 день мы чувствуем боль, как моральную так и физическую. И все это время наша психика находится в ненормальных условиях, выдерживая колоссальное напряжение. В таких условиях мы все, с разными нюансами и особенностями, проходим определенные типовые этапы на пути к адаптации» - поделилась Анна.

Она подметила, сейчас важно понимать, что с вами происходит сейчас, чего ждать дальше, и главное – как справляться с этим. Первой волной идет страх, тревога, растерянность, паника, истерика, ступор, напряженное ожидание произошедшей катастрофы.

Но самый сложный этап наступает после волны злобы – волна разочарования, уныния и опускания рук.

«Во время войны мы боимся реальной угрозы. Во время панических атак мы боимся ощущения страха, возникающего без объективных причин. Бояться сейчас – нормально.

Страх мобилизует тело и психику, чтобы мы могли максимально быстро действовать и спасаться, включая режим "бей-беги-замри". Но зашкаливающий страх мешает нам критически мыслить и адекватно действовать, подвергает нас опасности вместо того, чтобы спасать» - высказалась Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.