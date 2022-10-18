Українська співачка Злата Огневич опублікувала кілька кадрів зі столиці України та показала пророцтво.

Як повідомляє Politeka.net, останні теплі дні перед похолоданням українська співачка Злата Огнєвіч захотіла провести на прогулянці в центрі столиці. Артистка прогулялася київськими вуличками і навіть зайшла в кафе де їй попалося пророцтво. Кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, українська співачка Злата Огневич опублікувала кілька кадрів зі столиці України, на яких постала перед шанувальниками у повсякденному образі.

Відвідувати пам'ятки міста з багатою історією знаменитість віддала перевагу комфортному одязі, який проте відповідає всім трендам цього року. На додаток до широких джинсів білого відтінку Злата одягла яскравий світшот насиченого зеленого кольору з мінімалістичним написом. Знаменитість не стала робити макіяж на прогулянку і зібрала волосся в невигадливу зачіску. Кадр вона зробила, стоячи навпроти дзеркальних вікон кафе.

Крім того, Злата Огневич зайшла до кафе, де випадкові відвідувачі можуть отримати передбачення. У передбаченні, яке випало співачці, йдеться: "Ти рухаєшся у правильному напрямку. Наступна станція - диво".

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