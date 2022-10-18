Украинская певица Злата Огневич опубликовала несколько кадров из столицы Украины и показала пророцтво.

Как сообщает Politeka.net, последние теплые деньки перед похолоданием украинская певица Злата Огневич захотела провести на прогулке в центре столицы. Артистка прогулялась по киевским улочкам и даже зашла в кафе где ей попалось предсказание. Кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

Так, украинская певица Злата Огневич опубликовала несколько кадров из столицы Украины, на которых предстала перед поклонниками в повседневном образе.

Посещать достопримечательности города с богатой историей знаменитость предпочла в комфортной одежде, которая однако отвечает всем трендам этого года. В дополнение к широким джинсам белого оттенка Злата надела яркий свитшот насыщенного зеленого цвета с минималистичной надписью. Знаменитость не стала делать мейкап на прогулку и собрала волосы в незатейливую прическу. Кадр она сделала, стоя напротив зеркальных окон кафе.

Кроме того, Злата Огневич зашла в кафе, где случайные посетители могут получить предсказание. В предсказании, которое выпало певице, говорится: "Ты движешся в правильном направлении. Следующая станция - чудо".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

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