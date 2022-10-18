Популярна українська співачка Камалія, яка багато років одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, вирішила поділитися цікавим захопленням. Артистка активно висловлюється в Інстаграм про своє життя і цього разу не стала винятком.

Цього разу Камалія показала, як прийшла потренуватися у тирі разом із дочками. У своєму Instagram співачка запустила прямий ефір, під час якого показала, як проводила з дітьми час у тирі.

«Я сьогодні із дівчатками. Я їх привела сьогодні вчитися стріляти. У них сьогодні перші постріли із професійної зброї», – розповіла співачка.

В Інстаграм після цього Камалія додала: «Пам'ятаю старі навички».

У мережі відразу ж відреагували: «100% коли орків, що стріляли, представляли 👏; У наш час такі навички можуть і знадобитися; Треба також сходити в тир "згадає молодість" 😀; Ну Ви даєте, добре ❤; Пробувала також, найлегше чомусь із автомата. Хоча, на перший погляд, було страшно».

Раніше артистка виклала миле фото із сімейних вихідних у Львові.

Схоже, вся родина вибралася на вікенд на західну Україну, ще й з погодою вгадали. Судячи з знімку, день був сонячний, а настрій у всіх відмінний. Камалія, її чоловік Мохаммад та їхні доньки-близнючки смішно вишикувалися для фото, а одна з дівчаток ще й шпагат зробила прямо на площі.

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