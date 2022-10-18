Популярная украинская певица Камалия, которая много лет замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, решила поделиться интересным увлечением. Артистка активно высказывается в Инстаграм о своей жизни и этот раз не стал исключением.

В этот раз Камалия показала, как пришла потренироваться в тире вместе с дочерьми. В своем Instagram певица запустила прямой эфир, во время которого показала, как проводила с детьми время в тире.

«Я сегодня с девочками. Я их привела сегодня учиться стрелять. У них сегодня первые выстрелы из профессионального оружия», – рассказала певица.

В Инстаграм после также Камалия добавила: «Помню старые навыки».

В сети сразу же отреагировали: «100% когда стрелявших орков представляли 👏; В наше время, такие навыки могут и пригодиться; Надо тоже сходить в тир "вспомнит молодость" 😀; Ну Вы даете, хорошо ❤; Пробовала также, легче всего почему-то из автомата. Хотя на первый взгляд было страшно».

Ранее артистка выложила милое фото с семейных выходных во Львове.

Похоже, все семейство выбралось на уикенд на западную Украину, еще и с погодой угадали. Судя по снимку, день был солнечный, а настроение у всех отличное. Камалия, ее муж Мохаммад и их дочки-близняшки забавно выстроились для фото, а одна из девочек еще и шпагат сделала прямо на площади.

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