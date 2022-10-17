Актриса Ольга Сумская проснулась от страшных взрывов, которые раздались совсем рядом с ее домом в Киеве.

Лишь вчера артистка и ее муж Виталий Борисюк радовали украинцев премьерой их спектакля "Взрослые забавы" в Киеве, а уже сегодня утром, 17 октября, российские оккупанты снова совершили атаку на столицу.

В этот раз на своей странице в Instagram 56-летняя звезда эмоционально прокомментировала налет иранских дронов-камикадзе на город. Взрывы раздались совсем рядом с домом Сумской.

"Киев! Сегодня проснулись от страшных взрывов, которые прогремели совсем рядом…Даже сидя в паркинге, чувствовали, как вздрагивают стены дома…‼️❗️ Из 28 дронов, которые сегодня утром летели на Киев, цели достигли всего 5, остальные были уничтожены, сообщил мэр Киева Виталий Кличко… Разрушен жилой дом, есть погибшие… Геноцид украинцев продолжается… 😭😭😭", - пишет Ольга Сумская.

Украинцы в комментариях к публикации также не сдерживают эмоции:

"Дай нам Бог выдержать это… 💔 Сейчас снова объявили масштабную воздушную тревогу по стране. Держимся, украинцы! Все будет хорошо! 💙💛";

"Неужели нет в мире силы остановить этот откровенный терроризм!! Почему все созерцают и выражают свою глубочайшую обеспокоенность";

"Господи, помилуй нас, что творится??? Вечная память погибшим... 😢".

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

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