Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новими фото, на яких показала себе у ванній кімнаті.

Як виявилося, Даша вирішила поділитися секретами краси, а також закликала дівчат не забувати про звільнення навіть у такі непрості часи. На нових знімках блогерка знята в гарній ванній кімнаті, вона витончено присіла на борт ванни і витягла ідеальні ноги. Перед камерою вона з'явилася в білому халатику, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підпису до публікації Ульянова написала: "А ви теж почали відкладати життя на потім? Як часто переконуєте себе в тому, що безліч буденних речей стали "не на часі"? Ми всі зараз катаємось на емоційних гойдалках, забуваючи про здоров’я, гарний вигляд та власний комфорт. Чи не так? Та одного разу я прочитала досить вдалий вираз: "Недоглянуте тіло, брудне волосся чи поломані нігті не пришвидшать перемогу. А хіба що – остаточно доб’ють вашу психіку". Тому, які би складні випробування не довелось проходити, я намагаюсь піклуватись про себе: повернулась в спорт, слідкую за своїм харчуванням, гуляю на свіжому повітрі та відновила деякі процедури".

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