Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новыми фото, на которых показала себя в ванной.

Как оказалось, Даша решила поделится секретами красоты, а также призвала девушек не забывать об уходе за собой даже в такие непростые времена. На новых снимках блогерша запечатлена в красивой ванной комнате, она изящно присела на бортик ванны и вытянула идеальные ноги. Перед камерой она пояивлась в белоснежном халатике, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Ульянова написала: "А вы тоже начали откладывать жизнь на потом? Как часто убеждаете себя в том, что множество обыденных вещей стали "не ко времени"? Мы все сейчас катаемся на эмоциональных качелях, забывая о здоровье, красивом виде и собственном комфорте. Не так ли? Но однажды я прочла довольно удачное выражение: "Неухоженное тело, грязные волосы или поломанные ногти не ускорят победу. А разве что окончательно добьют вашу психику". Поэтому, какие бы сложные испытания не пришлось проходить, я стараюсь заботиться о себе: вернулась в спорт, слежу за своим питанием, гуляю на свежем воздухе и возобновила некоторые процедуры".

Напомним, "Продолжаем жить": Квиткова из "Холостяка" показала, как наряжается после тревоги, видео.

Как сообщала Politeka, "Закройте над нами небо": Могилевская в отчаянии обратилась к миру, фото.

Также Politeka писала, что "Пока есть время…": Гвоздева из "Танців з зірками" растрогала кадрами с маленьким сыном.