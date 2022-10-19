Популярна українська співачка та головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном з благодійними концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка поділилася чарівним фото, а у підписі до нього розповіла про нове досягнення.

Як видно, на знімку Злата знята на прогулянці у цікавій локації, перед камерою вона з'явилася у кумедному образі. Як видно, на співачці білі штани та темно-зелений светр із написом: "Бавовна". Її волосся зібране у високий недбалий хвостик, а на обличчі легкий макіяж і сяюча усмішка.

У підписі до публікації Огневич написала: "Ловлю себе на думці, чи маю право ПОСМІХАТИСЯ? Маю. Право. На Життя. В якому є місце всьому, у тому числі і посмішкам. Особливо у надважкі часи є місце усмішкам, бо інакше можна поїхати дахом. Хоча ворог і намагається відібрати все, що я так люблю,— я продовжуватиму йти на Світло і допомагати! Маю гарні новини. У рамках нашого благодійного проєкту #ЛЕЛЕКА ми зібрали 348 933,00 грн на допомогу жінкам і дівчатам, які постраждали від війни. Дякую всім, хто купував патріотичний мерч, тут є внесок КОЖНОГО небайдужого серця!".

Нагадаємо, "Продовжуємо жити": Квіткова з "Холостяка" показала, як вбирається після тривоги, відео.

Як повідомляла Politeka, "Закрийте над нами небо": Могилевська у відчаї звернулася до світу, фото.

Також Politeka писала, що "Поки є час…": Гвоздьова з "Танців з зірками" зворушила кадрами з маленьким сином.