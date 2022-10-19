Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото, а в подписи к нему рассказала о новом достижении.

Как видно, на снимке Злата запечатлена на прогулке в интересной локации, перед камерой она появилась в забавном образе. Как видно, на певице белые брюки и темно-зеленый свитер с надписью: "Бавовна". Ее волосы собраны в высокий небрежный хвостик, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.

В подписи к публикации Огневич написала: "Ловлю себя на мысли, имею ли право УЛЫБАТЬСЯ? Имею. Право. На жизнь. В котором есть место всему, в том числе и улыбкам. Особенно в сверхтяжелые времена есть место улыбкам, иначе можно поехать крышей. Хотя враг и пытается отобрать все, что я так люблю, я буду продолжать идти на Свет и помогать! Есть хорошие новости. В рамках нашего благотворительного проекта #ЛЕЛЕКА мы собрали 348 933,00 грн в помощь пострадавшим от войны женщинам и девушкам. Спасибо всем, кто покупал патриотический мерч, здесь есть вклад КАЖДОГО неравнодушного сердца!".

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