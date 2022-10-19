Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у миле, але сумне фото, а у підписі до нього поділилася своїми тривогами.

На новому знімку Лілію зображено на прогулянці в осінньому парку, вона присіла на дерев'яному містку боком до фотографа. Перед камерою артистка з'явилася у стильному образі – світлих джинсах та чорно-білому пальті з довгим білим шарфом. Її волосся недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.

Схоже, Лілія, як і багато українців останніми днями, була стривожена масованими ракетними атаками по українських містах. Тож тепер розповіла, що допомагає їй триматися і гріє душу.

"Тривожні ранки. Тривожні дні. Тривожні ночі. Зловила себе на думці, що сон знову, ніби поруч немовля: спиш неміцно, на кожен шурхіт-шепіт-звук підстрибуєш. До всього уважний, до всього обережний. Завжди готовий схопити СВОЇХ і бігти в укриття. Тільки віра в те, що так буде не завжди, гріє. Тільки віра в ЗСУ дає сили. Тільки те, що знаю, що вистоїмо - зміцнює. Тихої вам ночі!", - написала Ребрик.

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