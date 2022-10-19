Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в милое, но грустное фото, а в подписи к нему поделилась своими тревогами.

На новом снимке Лилия запечатлена на прогулке в осеннем парке, она присела на деревянном мостике боком к фотографу. Перед камерой артистка появилась в стильном образе – светлых джинсах и черно-белом пальто с длинным белым шарфом. Ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и задумчивый вид.

Похоже, Лилия, как и многие украинцы в последние дни, была встревожена массированными ракетными атаками по украинских городах. Так, что теперь рассказала, что помогает ей держаться и греет душу.

"Тревожные утра. Тревожные дни. Тревожные ночи. Поймала себя на мысли, что сон снова, словно рядом младенец: спишь некрепко, на каждый шорох-шепот-звук подпрыгиваешь. Ко всему внимателен, ко всему осторожен. Всегда готов схватить СВОИХ и бежать в укрытие. Только вера в то, что так будет не всегда, греет. Только вера в ВСУ дает силу. Только то, что знаю, что выстоим – укрепляет. Тихой вам ночи!", - написала Ребрик.

Напомним, "Продолжаем жить": Квиткова из "Холостяка" показала, как наряжается после тревоги, видео.

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