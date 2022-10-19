Нагадаємо, у різний час учасниками шоу «Холостяк» в Україні були танцюрист Макс Чмерковський, далекий родич Елизавети II та нащадок династії Романових Френсіс Олександр Метью Романов, футболіст Сергій Мельник, підприємець Іраклі Макацарія, телеведучий Микита Добринін та інші.

Черговим «Холостяком» став 32-річний бізнесмен, котрий відкрив свою справу в Америці Олександр Топольський. Однак, як виявилось, ним міг стати телеведучий Олексій Дурнєв.

«Продюсери сказали, що на майданчику потрібно провести щонайменше 50 знімальних днів. Один раз на 10 днів – вихідний», - розповів Дурнєв в інтерв'ю «Головком» .

За його словами, творці шоу отримали в результаті відмову.

"Мій комерційний директор порахувала, скільки ми за цей час не зробимо свого контенту, скільки заробимо від моєї участі в "Холостяку", і вирішили відмовитися від пропозиції", - пояснив Дурнєв своє рішення.

Блогер пояснив, що йому запропонували вчетверо менше грошей, ніж він хотів.

До речі, серце телеведучого досі вільне.

Нагадаємо, зйомки "Холостяка"-12 за участю Топольського закінчилися ще до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Прем'єру було заплановано на березень.

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