Ганна вже тривалий час живе в шлюбі з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, разом зіркова пара виховує двох дітей. 2015 року у них народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Саліванчук опублікувла кадри з нової спокусливої фотосесії, де прямо на вулиці продемонструвала свої розкішні форми. При цьому Ганна наперед відповіла на закиди, мовляв, такі фото недоречні під час війни.

"Просто сьогодні обіцяють тихий день, Гліб пішов до школи, Нікіта почуває себе краще, і вчорашні фото ви обійшли стороною 🥲, і мені дуже прикро, бо вони гарні, тому трохи оголюсь, кажуть, тоді кращі охвати👍Чекаю ваших коментарів- війна - а ти оголюєшся, як так можна…😂Можна і навіть потрібно жити сьогоднішнім днем, і закарбовувати себе такою яка ти сьогодні, бо ніхто не знає чи настане завтра🙏🏻Люблю вас, мої підписники💋", — написала актриса.

Шанувальники в коментарях оцінили розкутість Саліванчук: "Анна, Ви красуня !😍", "Аню,Ви дуже гарна і впевнена в собі жінка!", "Доброго ранку, Анна!!ви неймовірна акторка, жінка,мати!!я дуже люблю фільми за вашою участю !!!ви супер!!!!і навіть у війну треба жити і радіти життю і кожному дню!!!", "Дуже гарні фото!!🙃".

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