Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

В этот раз на своей странице в Instagram Саливанчук опубликовала кадры из новой соблазнительной фотосессии, где прямо на улице продемонстрировала свои роскошные формы. При этом Анна заранее ответила на упреки, мол, такие фото неуместны во время войны.

"Просто сегодня обещают тихий день, Глеб пошел в школу, Никита чувствует себя лучше, и вчерашние фото вы обошли стороной 🥲, и мне очень досадно, потому что они хороши, поэтому немного обнажусь, говорят, тогда лучшие охваты👍Жду ваших комментариев- война - а ты обнажаешься, как так можно… 😂Можно и даже нужно жить сегодняшним днем, и запечатлевать себя такой, какая ты сегодня, потому что никто не знает наступит ли завтра 🙏🏻Люблю вас, мои подписчики💋", — написала актриса.

Поклонники в комментариях оценили раскрепощенность Саливанчук: "Анна, Вы красавица! 😍", "Аня, Вы очень красивая и уверенная в себе женщина!", "Доброе утро, Анна!! вы невероятная актриса, женщина, мать!! я очень люблю фильмы с вашим участием !!!вы супер!!!!и даже в войну надо жить и радоваться жизни и каждому дню!!!", "Очень хорошие фото!!🙃".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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