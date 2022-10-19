Відомий хореограф і зірка шоу «Танці з зірками» Дмитро Дікусар, який у лавах ЗСУ захищає Україну від окупантів, знову звернувся до українців.

Танцюрист, який після початку повномасштабного вторгнення рф сміливо став на захист батьківщини, лише кілька днів тому попросив українців допомогти зі збором на рації для нього та його побратимів. А цього разу на своїй сторінці в Instagram Дмитро Дікусар повідомив радісну новину.

"Шановні, любимі і неймовірні українці!!! Від кількості ваших донатів блокували мій рахунок! Після пояснень і надання відповідних документів, все вирішилось. Але, попри труднощі, ви так швидко зібрали на моєму рахунку (волонтерському відтепер) таку суму, що цього вистачить не тільки на рації, а і на тепловізори, дрони, лопати і поміч дружнім підрозділам. Тому, я оголошую ЗАКРИТТЯ ЗБОРУ!!! ⛔️", — пише артист.

Зірка "Танців з зірками" подякував українцям та зробив попередній звіт.

"Два нових тепловізори, завдяки вам, вже завтра будуть на позиції. Тож ворог не підійде вночі непоміченим… Рації будуть трохи пізніше, але знайте, що кожна ваша гривня піде на нашу перемогу! Я особисто проконтролюю, щоб все придбане було в руках солдат і сержантів! Дякую за вашу довіру! Обійняв кожного!!!", — наголосив Дікусар.

На публікацію в коментарях та просто лайками відреагувало багато знаменитостей, серед яких солістка KAZKA Олександра Зарицька, Катя Осадча, Ілона Гвоздьова, Вікторія Булітко, Олена Кравець, Макс Чмерковський, Леся Нікітюк, Юрій Горбунов.

Нагадаємо, Полякова вибухнула гнівом після того, як у росії вкрали її пісню.

Як повідомляла Politeka, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук поділилася трагедією з українцями.

Також Politeka писала, що 56-річна Сумська здивувала виглядом у бомбосховищі.