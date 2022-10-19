Известный хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Дмитрий Дикусар, который в рядах ВСУ защищает Украину от оккупантов, снова обратился к украинцам.

Танцор, который после начала полномасштабного вторжения рф смело встал на защиту родины, лишь несколько дней назад попросил украинцев помочь со сбором на рации для него и его собратьев. А на этот раз на своей странице в Instagram Дмитрий Дикусар сообщил радостную новость.

"Уважаемые, любимые и невероятные украинцы!!! От количества ваших донатов блокировали мой счет! После объяснений и предоставления соответствующих документов, все решилось. Но, несмотря на трудности, вы так быстро собрали на моем счету (волонтерском отныне) такую ​​сумму, что этого хватит не только на рации, но и на тепловизоры, дроны, лопаты и помощь дружественным подразделениям. Поэтому, я объявляю ЗАКРЫТИЕ СБОРА!!!", — пишет артист

Звезда "Танців з зірками" поблагодарил украинцев и сделал предварительный отчет.

"Два новых тепловизора, благодаря вам, уже завтра будут на позиции. Так что враг не подойдет ночью незамеченным… Рации будут чуть позже, но знайте, что каждая ваша гривна пойдет на нашу победу! Я лично проконтролирую, чтобы все приобретенное было в руках солдат и сержантов! Спасибо за ваше доверие! Обнял каждого!!!", - подчеркнул Дикусар.

На публикацию в комментариях и просто лайками отреагировали многие знаменитости, среди которых солистка KAZKA Александра Зарицкая, Катя Осадчая, Илона Гвоздева, Виктория Булитко, Елена Кравец, Макс Чмерковский, Леся Никитюк, Юрий Горбунов.

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