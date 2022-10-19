Співачка Оля Полякова різко взяла в облогу спробу приховати її правду в мережі.

Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка активно працює над новими композиціями. Повернувшись із закордону, артистка почала більше спілкуватися з фанатами і частіше ділиться зауваженнями без цензури.

На цей раз артистка виставила в Тік-Тоці піст з обуренням з приводу того, як у Росії використовують її пісні і намагаються їх переспівати.

Так, цього разу Полякова посміялася з поведінки росіян, які на одному зі своїх телеканалів показали виступ з її піснею. Один із гостей токшоу на російському телебаченні виконує пісню української співачки "Королева ночі".

"Королева, на яку заслужила рашка! Які вони жалюгідні злодії, нічого свого", - сказала артистка.

Потім у Сторі вона відреагувала знову: «Це як? Що з Інстаграм? На чиєму вони боці? Це моя, вкрадена якоюсь тіткою, пісня! Навіщо вони усі видаляють? Нашу війну, нашу правду? Наше розкриття злочинів? Ганьба!».

Раніше ми писали, Оля вирішила перекласти пісню "Королева ночі", про що повідомив ЖВЛ на своїй сторінці в Інстаграм.

"А ти вже знаєш, що "Королева ночі" звучатиме українською мовою? Тренер "Голосу країни" Оля Полякова перекладає свої хіти на солов'їну", - написано було в публікації.

Нагадаємо, Оля Полякова приголомшила виглядом поруч із Плакідюк із "Супер топ-модель по-українськи"

А ще Politeka повідомляла, що дочка Полякової, яка поїхала на навчання до Лондона, заговорила про рідний дім.

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