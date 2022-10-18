Як пише Politeka.net , Оля Сумська – відома українська актриса, яка радує своєю грою в театрі та кіно майже 40 років. 56-річна знаменитість має звання Народної та Заслуженої артистки України та не збирається зупинятися. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка показала, як сидить у бомбосховищі зі своїми собаками. Ольга зробила селфі, показуючи своє імпровізоване ліжко.
"Тримаємося, не забуваємо економити електроенергію. Мої маленькі завжди дають море кохання", - написала Сумська у своєму блозі.
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків та написали коментарі:
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"Моя красуня, тримаємось", "Обіймаю всіх Українців серцем, тримаємось", "Тримаємося, Київ і вся Україна. Бережи нас усіх Бог. І все буде добре!", "Олечко, тримайтеся", "Яка гарна жінка, тримаємось. Але жити не дають. Коли прокинеться розум у людей? Що так не треба...".
Нагадаємо, біля будинку Ольги Сумської та Борисюка прогриміли вибухи, акторка показала кадри НП
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