Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Х-Фактору", де їй не повірили судді та цей фрагмент набрав десятки мільйонів переглядів. Не забуває Аїда і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ніколайчук розповіла про трагедію, яка сталася.
А що на душі? Тривога.
Дівчина з розбомбленого росіянами будинку у Києві була вагітна та мала плани, чоловіка, кота, будинок. А потім? Потім цього не стало...
Наше життя сповнене планів, але чи всі плани будуть втілені у життя, чи хтось їх обірве своїми кривавими наказами...", - написала Ніколайчук.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Нові атаки на міста України: сплив важливий нюанс, який не врахувала росія
"Продовжують брехати": що приховують про катастрофу російського літака у житловому кварталі, нові кадри
Ситуація критична: як правильно користуватися електроенергією після обстрілів, оприлюднено графік
Зарядіть телефони та запасіться водою: почалися масштабні відключення електрики, гримлять вибухи
Фанати поставили сотні лайки та написали коментарі:
"Ти збираєшся в Гоґвортс?", "Хороший профіль красива Аїда", "Боляче навіть думати, що можна в один день втрати когось через бомбу...", "Моя маленька чарівна дівчина красуня все вірно".
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук за кордоном розбурхала виглядом у сміливому вбранні
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Х-Фактора" Ніколайчук вразила красою, здавшись крупним планом
Також Politeka писала, що зірка "Х-Фактора" Ніколайчук врятувала військового, поділившись неймовірною історією