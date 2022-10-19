Зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук показала себе та звернулася до українців, розповівши про трагедію.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка прославилася завдяки "Х-Фактору", де їй не повірили судді та цей фрагмент набрав десятки мільйонів переглядів. Не забуває Аїда і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ніколайчук розповіла про трагедію, яка сталася.

А що на душі? Тривога.

Дівчина з розбомбленого росіянами будинку у Києві була вагітна та мала плани, чоловіка, кота, будинок. А потім? Потім цього не стало...

Наше життя сповнене планів, але чи всі плани будуть втілені у життя, чи хтось їх обірве своїми кривавими наказами...", - написала Ніколайчук.

Фанати поставили сотні лайки та написали коментарі:

"Ти збираєшся в Гоґвортс?", "Хороший профіль красива Аїда", "Боляче навіть думати, що можна в один день втрати когось через бомбу...", "Моя маленька чарівна дівчина красуня все вірно".

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