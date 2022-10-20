Нещодавно Христина Горняк повернулася в Україну після поїздки в столицю Австрії Відень, де вона в компанії подруг відсвяткувала свій 36 день народження, а також кількох днів відпочинку на грецькому острові Міконос. Вже тривалий час дружина ведучого не публікує кадрів з чоловіком та натякає на проблеми в особистому житті, але не розкриває подробиць.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Горняк розмістила пост на цікаву тему: важливість телефонів у сучасному житті.
"Телефон найважливіший аксесуар 2022 року. В такій маленькій коробочці зберігається все життя: • рідні люди на відстані одного повідомлення. •телефони тих, кому так і не подзвонила. •новини, як хороші так і погані. •плани та розклади. •мрії. • спогади з подорожей та плани наступні…стільки усього…. Помічаю, що коли зв’язок зникає, то стає трішки не комфортно…", — пише дружина Володимира Остапчука.
Українці в коментарях діляться своїми міркуваннями з цього приводу: "Так, в телефоні все життя🙏🏻зв’язок з рідними & робота"; "А мені не то що не комфортно, а стає страшно. Відразу думки,а якщо раптом щось станеться, як бути. Настільки вже без нього ніяк".
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Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.
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