Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", розповіла, без чого зараз не може обійтися.

Нещодавно Христина Горняк повернулася в Україну після поїздки в столицю Австрії Відень, де вона в компанії подруг відсвяткувала свій 36 день народження, а також кількох днів відпочинку на грецькому острові Міконос. Вже тривалий час дружина ведучого не публікує кадрів з чоловіком та натякає на проблеми в особистому житті, але не розкриває подробиць.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Горняк розмістила пост на цікаву тему: важливість телефонів у сучасному житті.

"Телефон найважливіший аксесуар 2022 року. В такій маленькій коробочці зберігається все життя: • рідні люди на відстані одного повідомлення. •телефони тих, кому так і не подзвонила. •новини, як хороші так і погані. •плани та розклади. •мрії. • спогади з подорожей та плани наступні…стільки усього…. Помічаю, що коли зв’язок зникає, то стає трішки не комфортно…", — пише дружина Володимира Остапчука.

Українці в коментарях діляться своїми міркуваннями з цього приводу: "Так, в телефоні все життя🙏🏻зв’язок з рідними & робота"; "А мені не то що не комфортно, а стає страшно. Відразу думки,а якщо раптом щось станеться, як бути. Настільки вже без нього ніяк".

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

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