Вторая жена телеведущего Владимира Остапчука, который ранее вел шоу "Маска" и "Співають всі", рассказала, без чего сейчас не может обойтись.

Недавно Кристина Горняк вернулась в Украину после поездки в столицу Австрии Вену, где она в компании подруг отпраздновала свой 36-й день рождения, а также несколько дней отдыха на греческом острове Миконос. Уже долгое время жена ведущего не публикует кадров с мужем и намекает на проблемы в личной жизни, но не раскрывает подробностей.

На этот раз на своей странице в Instagram Кристина Горняк разместила пост на интересующую тему: важность телефонов в современной жизни.

"Телефон самый важный аксессуар 2022 года. В такой маленькой коробочке хранится вся жизнь: • родные люди на расстоянии одного сообщения. •телефоны тех, кому так и не позвонила. •новости, как хорошие, так и плохие. •планы и расписания. •мечты. • воспоминания по путешествиям и планы следующие… столько всего… Замечаю, что когда связь исчезает, становится немного не комфортно…", — пишет супруга Владимира Остапчука.

Украинцы в комментариях делятся своими соображениями на этот счет: "Да, в телефоне вся жизнь🙏🏻связь с родными & работа"; "А мне не то что не комфортно, а становится страшно. Сразу мысли, а если вдруг что-нибудь случится, как быть. Настолько уже без него никак".

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.