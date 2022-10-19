Хоча в житті Христина Решетник надає перевагу більш зручним варіантам одягу, вона вміє бути спокусливою в будь-якому вигляді.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого шоу "Холостяк" Григорія Решетника часто радує користувачів мережі своєю присутністю в соцмережах. Звичайно ж, вона не забуває показати вбрання, яке підбирає для виходу. Цього разу Христина Решетник у Instagram похвалилася новим образом, який підкреслив її стрункій фігурі.

Хоча в житті Христина надає перевагу більш зручним варіантам одягу, вона вміє бути спокусливою в будь-якому вигляді. Так, дружина ведучого вирушила у своїх особистих справах у зухвалому вбранні.

На фото з прогулянки Христина Решетник знята у сміливому ансамблі. Багатодітна матуся одягла стьобану коротку курточку бежевого кольору та оригінального оформлення короткі шортики, а також темні колготи. Своі лук вона доповнила балетками і великою сумкою світлого коричневого відтінку. Її волосся розпущене, а на обличчі ледь помітний макіяж.

"Життя – дивна штука. Я вже навіть не дивуюся. Вночі ховаєшся у підвалах, а вдень, між тривогами, насолоджуєшся осіннім теплом", - підписала відповідні кадри Христина Решетник.

У коментарях користувачі мережі залишили хвалебні коментарі для неї і відповіли, де вони зараз: "Красива", "Ви дуже красива", "Боже мій, як це красиво", "Неймовірна".

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