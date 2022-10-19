Хоть в жизни Кристина Решетник предпочитает более удобные варианты одежды, она умеет быть соблазнительной в любом виде.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника часто радует пользователей сети своим присутствием в соцсетях. Конечно же, она не забывает показать наряды, которые подбирает для выхода. В этот раз Кристина Решетник в Instagram похвасталась новым образом, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Хоть в жизни Кристина предпочитает более удобные варианты одежды, она умеет быть соблазнительной в любом виде. Так, жена ведущего отправилась по своим личным делам в дерзком наряде.

На фото из прогулки Кристина Решетник запечатлена в смелом ансамбле. Многодетная мамочка надела стеганную короткую курточку бежевого цвета и оригинального оформления короткие шортики, а также темные колготы. Свой лук она дополнила балетками и большрй сумкой светлого коричневого оттенка. Ее волосы распущены, а на лице едва заметный макияж.

"Жизнь – странная штука. Я уже даже не удивляюсь. Ночью прячешься в подвалах, а днем, между тревогами, наслаждаешься осенним теплом", - подписала соответствующие кадры Кристина Решетник.

В комментариях пользователи сети оставили хвалебные комментарии для нее и ответили, где они сейчас: "Красивая", "Вы очень красивая", "Боже мой, как это красиво", "Невероятная".

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Как Politeka сообщала, Решетник обратился к украинцам с коротким посланием, фото.