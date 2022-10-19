Як повідомляє Politeka.net , після повернення додому Настя Каменських всіляко обговорює тему війни та поведінки росіян на своїй сторінці в Інстаграм. Також співачка намагається наголосити на своєму патріотизмі.

«Ми всі зараз із особливим хвилюванням згадуємо про власний будинок. А багато хто вже ніколи не зможе відчути тепло рідної оселі. Але будинок – це не лише про стіни, а й про те, що викликає найтепліші спогади, про повернення до своїх джерел, свого ДНК.

Тому кожен раз, слухаючи нову пісню мого @realpotap.official я вся в мурашках ❤️ Це неймовірно щиро і я дуже пишаюся тобою!» - висловилася Каменських.

У мережі відреагували:

«Це дуже проникливо, браво Потап!!!!💙; як завжди дуже крутий трек 🔥😻; Україна у нас у крові, завжди повертаємось, і цього разу повернемося! 💙; Чи можна привіт від мене вам та Потапу??; не вірю я в це, не вірю; багато вас для стільки відео».

«Знову вся Україна здригається від ворожих атак. Ворог усіма силами намагається залякати та знищити Україну та українців, але виходить лише навпаки: українці об'єднуються та роблять усе можливе, щоб наблизити перемогу. Я знаю, що злодії та вбивці обов'язково поплатяться за все і раптом там не залишиться нічого, крім страху та ненависті» - висловилася Каменських.

Нагадаємо, Каменських помітила пророчі слова в українському гімні.

Також Politeka писала, що Каменських показала незламних українців, відео зачіпають за душу.

Як Politeka повідомляла, Каменських жорстко поставила на місце критиків із рф, Полякова та Потап підтримали.