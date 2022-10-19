Как сообщает Politeka.net, после возвращения домой Настя Каменских всячески обсуждает тему войны и поведения россиян на своей странице в Инстаграм. Также певица старается сделать акцент на своем патриотизме.

«Мы все сейчас с особым волнением вспоминаем о собственном доме. А многие уже никогда не смогут почувствовать тепло родного дома. Но дом – это не только о стенах, но и о том, что вызывает самые теплые воспоминания, о возвращении к своим истокам, своему ДНК.

Поэтому каждый раз, слушая новую песню моего @realpotap.official я вся в мурашках ❤️ Это невероятно искренне и я очень горжусь тобой!» - высказалась Каменских.

В сети отреагировали:

«Это очень проницательно, браво Потап!!!!💙; как всегда очень крутой трек🔥😻; Украина у нас в крови, всегда возвращаемся, и на этот раз вернемся! 💙; Можно ли привет от меня вам и Потапу??; не верю я в это, не верю; много вас для стольких видео».

«Снова вся Украина вздрагивает от вражеских атак. Враг всеми силами пытается запугать и уничтожить Украину и украинцев, но выходит только наоборот: украинцы объединяются и делают все возможное, чтобы приблизить победу. Я знаю, что воры и убийцы обязательно поплатятся за все и в один момент там не останется ничего, кроме страха и ненависти» - высказалась Каменских.

Напомним, Каменских заметила пророческие слова в украинском гимне.

Также Politeka писала, что Каменских показала незламных украинцев, видео трогают за душу.

Как Politeka сообщала, Каменских жестко поставила на место критиков из рф, Полякова и Потап поддержали.