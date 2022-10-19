На своїй сторінці в Instagram у цей святковий день Нікітюк розмістила емоційний пост.

"Кажуть, в День Народження, можна загадати бажання і воно обов‘язково збудеться. Я загадала. Хочу щоб Україна перемогла клятого ворога і щоб всі, хто боронить рідну землю повернулись додому живі і неушкоджені. Щоб наші люди повернулись до своїх рідних міст, а наші українські дітки знов розбіглися по рідним школам. Ось таке бажання", — пише телеведуча.

Зірка також звернулася до українців із невеликим проханням.

"Пишем в коментах Слава Україні.. Героям Слава! І нехай цих коментів буде тисячі… впевнена енергія зробить своє діло! А побажання, якщо хтось хоче, пишіть мені в дірект… я вже одягла окуляри сіла в крісло качалку, бо вже роки..😁 Дякую. Ви в мене найкращі❤️", — додала Леся Нікітюк.

"Лесуня!! Красуня!! Здоров‘я і Перемоги!! Ти чудова!!!", — привітав ведучу в коментарях Юрій Горбунов.

Українці також приєднуються до привітань: "Лесю, ти - гордість України! Многая Літа!!!Перемоги,мирного неба, злагоди і добра!Обіймаю!", "З Днем народження, наша зіронько!!!! Невтомна Лесюня, добра і щира, завжди залишайся такою!", "Слава Україні ❤️ Іванівно, бажаю зустріти старість з самим кращим чоловіком на землі!".

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

Як Politeka повідомляла, Леся Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.

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