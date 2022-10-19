На своей странице в Instagram в этот праздничный день Никитюк разместила эмоциональный пост.

"Говорят, в День Рождения, можно загадать желание и оно обязательно сбудется. Я загадала. Хочу чтобы Украина победила проклятого врага и чтобы все, кто защищает родную землю, вернулись домой живые и невредимые. Чтобы наши люди вернулись в свои родные города, а наши украинские дети снова разбежались по родным школам. Вот такое желание", - пишет телеведущая.

Звезда также обратилась к украинцам с небольшой просьбой.

"Пишем в комментах Слава Украине.. Героям Слава! И пусть этих комментов будет тысячи… уверенная энергия сделает свое дело! А пожелания, если кто хочет, пишите мне в директ… я уже одела очки села в кресло качалку, потому что уже годы. 😁 Спасибо. Вы у меня лучшие❤️", - добавила Леся Никитюк.

"Лесуня!! Красотка!! Здоровья и Победы!! Ты замечательная!!!", — поздравил ведущую в комментариях Юрий Горбунов.

Украинцы также присоединяются к поздравлениям: "Леся, ты - гордость Украины! Многая лета!!! Победы, мирного неба, согласия и добра! Обнимаю!", "С Днем рождения, наша звездочка!!!! Неутомимая Лесюня, добра и искренняя, всегда оставайся такой!", "Слава Украине ❤️ Ивановна, желаю встретить старость с самым лучшим мужчиной на земле!".

Напомним, Никитюк сводила своего "мецената" в салон и показала результат.

Как Politeka сообщала, Леся Никитюк высказалась в адрес Ефросининой после резкого видео.

Также Politeka писала, что Никитюк в топике показала, чего достигла с фитнес-тренером Боржемской.